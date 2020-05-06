Предприятие в Кирове создало дезинфицирующие кабины для общественных мест

КИРОВ, 6 мая. /ТАСС/. Предприниматель из Кирова разработал дезинфицирующие кабины для общественных мест, которые планируют установить в том числе в соцобъектах, сообщается на сайте областного правительства.

"Дезинфицирующая кабина полностью автоматизирована, оснащена датчиками движения, в течение 4-5 секунд распыляет полностью безопасное антисептическое средство во весь рост человека, имеется отдельный блок для более интенсивной обработки рук, а также мобильных телефонов. Кабина спроектирована в том числе для маломобильных категорий граждан, для установки в общественных местах. В работе используется сертифицированный антисептический раствор", - говорится в сообщении.

Для производства дезинфицирующих кабин директор ООО "Сфера Принт" (наружная реклама, оформление, вывески) Александр Салтыков перепрофилировал часть производства, первая кабина уже успешно протестирована на базе волонтерского центра "Единой России". Глава региона Игорь Васильев в среду встретился с предпринимателем и предложил установить аппарат в Доме ветеранов Кирова, где проживают пожилые люди. "Отрадно, что именно кировский предприниматель одним из первых в стране начал производить такие актуальные для сегодняшних реалий устройства", - отметил Васильев.

По словам Салтыкова, сейчас идет наладка производственного процесса под крупные заказы, которые уже поступают и из других регионов. "При успешном выходе на стабильные продажи компания готова запустить социальную программу: с продажи каждых двух кабин мы приобретаем по современному ноутбуку для малообеспеченных семей Кировской области в рамках проекта #ПомогиУчитьсяДома", - сказал Салтыков.

В Кировской области за сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений составляет 711, выписаны после выздоровления 125 человек, четверо пациентов умерли.