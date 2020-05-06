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Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к единству перед лицом пандемии

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, ведя борьбу с нынешней пандемией, человечество должно упорно трудиться над подготовкой к следующей

ЖЕНЕВА, 6 мая. /ТАСС/. Единство на национальном уровне и солидарность на глобальном должны быть проявлены в условиях пандемии коронавируса. С такой позицией выступил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Противоядием от пандемии являются национальное единство и глобальная солидарность", - сказал он. "История будет судить о нас не только по тому, преодолели мы пандемию или нет, но и по урокам, которые мы извлечем, и по шагам, которые мы предпримем по ее завершении", - отметил глава ВОЗ. Таким уроком гендиректор назвал необходимость "инвестировать в здравоохранение сейчас, чтобы спасать жизни впоследствии".

По его словам, ведя борьбу с нынешней пандемией, человечество должно упорно трудиться над подготовкой к следующей. "Сейчас имеется возможность заложить основы для более гибких систем здравоохранения в мире", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус и пояснил, что эта деятельность включает в себя подготовку к предотвращению и реагированию на новые патогены.

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