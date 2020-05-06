В больнице во Владимирской области опровергли использование хлора для обработки масок

Следственный комитет начал проверку из-за ожога медсестры Карабановского инфекционного госпиталя, который она получила после ношения маски на рабочем месте. По данным местных СМИ, одна из сотрудниц госпиталя выложила в соцсеть фотографию ожогов на лице после многоразового использования одноразовых масок, обработанных хлором. Медики утверждают, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты, поэтому они вынуждены стирать противочумные костюмы и маски, защищающие их от распространения коронавирусной инфекции.

ВЛАДИМИР, 6 мая. /ТАСС/. Хлорсодержащие средства не используются для обработки масок и защитных костюмов в инфекционном госпитале в Карабанове Владимирской области, где одна из медсестер получила ожог лица от маски. Об этом в среду ТАСС сообщил главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский.

"Мы не используем хлор при обработке средств индивидуальной защиты. Хлорсодержащими средствами мы обрабатываем только поверхности. Отчего это могло произойти? Одним из факторов могла быть индивидуальная чувствительность, что свойственно девушкам. О других пострадавших нам не известно", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Владимирской области, 24 апреля медсестра, работающая в госпитале для зараженных новой коронавирусной инфекцией, во время работы в средствах индивидуальной защиты почувствовала жжение лица. До этого коллеги, работавшие с ней в смене, заметили покраснение лица и предложили женщине заменить респиратор, однако она этого не сделала. После работы в месте контакта респиратора с кожей было зафиксировано покраснение и отек, однако от медицинской помощи медсестра отказалась и покинула больницу, позже обратившись в травмпункт, а затем к хирургу по месту жительства.

Ранее главный врач больницы сообщил ТАСС, что госпиталь в Карабанове не испытывает нехватки средств индивидуальной защиты, ни один сотрудник учреждения не заболел коронавирусом. Он также подтвердил, что для учреждения было закуплено профессиональное оборудование, в котором после "красной зоны" дезинфицируются противочумные костюмы.