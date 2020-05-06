В очаге коронавируса на объекте "Велесстроя" под Мурманском сдали второе общежитие из трех

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом, на стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тысяч человек.

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Компания "Велесстрой" построила на территории временного жилого городка в Белокаменке под Мурманском, где выявлен очаг коронавируса, второе дополнительное общежитие на 150 мест для расселения сотрудников в целях уменьшения количества проживающих в комнатах. Об этом в среду сообщается на официальном сайте компании.

"В вахтовом жилом городке компании "Велесстрой" в Белокаменке сегодня вводится в эксплуатацию второе из трех запланированных к сдаче новых общежитий.

Объекты строятся с целью разуплотнения проживания - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. <…> Второе общежитие - вместимостью 150 человек", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что введенное в эксплуатацию общежитие сначала будет использоваться исключительно как обсерватор для работников "Велесстроя", готовящихся покинуть объект. Третье общежитие должны построить к 15 мая. До приема первых жильцов каждое из сданных общежитий должно пройти комплексную дезинфекцию. По информации "Велесстроя", первое из новых общежитий для сотрудников в Белокаменке было сдано в эксплуатацию 30 апреля. До этого на территории объекта действовало 22 общежития на 1 848 модулей, одно из них отдано под амбулаторию.

По данным оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 2 237, из них 1 937 на стройплощадке в Белокаменке, 2 072 человека находятся на лечении с COVID-19, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке, четыре человека умерли.