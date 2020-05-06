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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее лечащие пациентов с коронавирусом медработники получат 1,5 тыс. наборов к чаю

С соответствующей инициативой выступила "Единая Россия", идею поддержала розничная сеть "Магнит

МАЙКОП, 6 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Адыгеи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат 1,5 тыс. продуктовых наборов к чаю, сообщает в среду пресс-служба главы республики.

"Инициативу "Единой России" поддержала розничная сеть "Магнит". Сформировано свыше 1,5 тыс. наборов, куда входят конфеты, шоколад, печенье и сушки, а также растворимый кофе и пакетированный чай. Они будут доставлены в больницы и переданы медицинским работникам", - говорится в сообщении.

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Ранее в рамках акции #СпасибоВрачам сотрудникам инфекционного госпиталя Адыгейской республиканской клинической больницы был передан автомобиль Lada Vesta, уточнили в пресс-службе.

По данным оперштаба республики, по состоянию на вечер среды в республике зарегистрировано 163 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии общее количество выздоровевших от COVID-19 в регионе составило 97 человек, умерли семь человек.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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