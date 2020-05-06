В Адыгее лечащие пациентов с коронавирусом медработники получат 1,5 тыс. наборов к чаю

МАЙКОП, 6 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Адыгеи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получат 1,5 тыс. продуктовых наборов к чаю, сообщает в среду пресс-служба главы республики.

"Инициативу "Единой России" поддержала розничная сеть "Магнит". Сформировано свыше 1,5 тыс. наборов, куда входят конфеты, шоколад, печенье и сушки, а также растворимый кофе и пакетированный чай. Они будут доставлены в больницы и переданы медицинским работникам", - говорится в сообщении.