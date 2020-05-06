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Пандемия коронавируса нового типа
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ЕС предоставил €3,3 млрд странам Западных Балкан для преодоления последствий пандемии

Сюда вошли срочная помощь для систем здравоохранения, средства для экономического и социального восстановления, пакет в €750 млн макрофинансовой помощи и €1,7 млрд помощи по линии Европейского инвестиционного банка

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз решил предоставить €3,3 млрд помощи странам Западных Балкан. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС - Западные Балканы.

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"Наша первая тема - это [пандемия] коронавируса, которую мы должны в том числе преодолеть в сотрудничестве. Поэтому ЕС мобилизовал пакет помощи странам Западных Балкан в размере более €3,3 млрд", - сказал он.

Согласно итоговому заявлению саммита, в пакет помощи "вошла срочная помощь для систем здравоохранения, средства для экономического и социального восстановления, пакет в €750 млн макрофинансовой помощи и €1,7 млрд помощи по линии Европейского инвестиционного банка".

В документе также подчеркивается "твердая приверженность государств ЕС европейской перспективе стран Балкан (то есть возможность в будущем принять их в сообщество - прим. ТАСС)", а страны Балкан подтвердили готовность вместе идти в "общее европейское будущее".

В документе отдельный пункт посвящен утверждению, что "ЕС предоставил помощи больше, чем любые другие международные партнеры". "Этот пункт заслуживает широкого признания", - говорится в заявлении саммита.

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Пандемия коронавируса нового типа
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