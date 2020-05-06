Правительство Украины разблокировало финансирование крымскотатарского канала АTR

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины в среду разблокировал финансирование крымскотатарского канала АTR. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО "Телевизионная компания "Атлант СВ" для телеканала с логотипом АТR T", - сказано в решении кабмина.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета. Из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство программ, 45% персонала было уволено, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных во времена СССР с территории Украины.