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Трамп заявил, что надевал медицинскую маску во время визита на завод в Аризоне

Телекомпания CNN ранее показала кадры, на которых глава Белого дома изучает производство на заводе Honeywell в защитных очках, но без маски

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник во время посещения завода по производству средств индивидуальной защиты для медиков надел защитную медицинскую маску, он снял ее после консультаций с руководством, хотя правила безопасности предписывали носить маску в обязательном порядке. Американский лидер пояснил свои действия в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Главу государства спросили, почему он не стал надевать маску на заводе компании Honeywell в Аризоне. "Я носил маску в течение определенного периода времени. Мы тогда были далеко от остальных людей [посещавших завод вместе с Трампом]. Я ненадолго надел маску", - отметил президент. Он добавил, что после консультаций с руководством завода решил не надевать маску.

Телекомпания CNN показала кадры, на которых глава Белого дома изучает производство на заводе Honeywell в защитных очках, но без маски. При этом на видеозаписи виден знак, требующий от всех сотрудников носить ее постоянно. При этом перед поездкой в Аризону американский президент в ответ на вопрос журналиста заявил, что собирается надеть маску.

После появления видеозаписи посещения Трампом завода в Белом доме пояснили, что администрация предприятия не настаивала на обязательном ношении масок главой государства и сопровождающими его лицами, хотя ряд мер безопасности был предпринят. В частности, и сам Трамп, и другие участники визита носили защитные очки.

В конце апреля американская пресса подвергла критике вице-президента США Майкла Пенса, который решил не надевать маску во время посещения клиники в штате Миннесота.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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