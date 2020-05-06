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В колледжах Новгородской области в сентябре появятся почти 20 новых специальностей

Министр образования региона Евгения Серебрякова отметила, что это рабочие профессии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Министерство образования Новгородской области утвердило 19 новых специальностей и профессий, по которым студентов техникумов и колледжей региона начнут впервые обучать с сентября этого года. Об этом в среду в эфире Новгородского областного телевидения сообщила региональный министр образования Евгения Серебрякова.

"Мы как раз сейчас закончили процесс формирования списка специальностей, по которым у нас будет проходить обучение в следующем [учебном] году. У нас в списке появилось 19 новых специальностей и профессий, это рабочие профессии, например, "Мастер ЖКХ", "Технология консервирования продуктов". <…> И у нас есть и высокотехнологичные профессии, которые мы уже в этом году внедряем", - сказала Серебрякова, отметив, что этот список новых профессий и специальностей формировался на основе заявок и потребностей предприятий региона.

В качестве примера новых высокотехнологичных специальностей, обучение по которым начнется в новгородских колледжах и техникумах с нового учебного года, министр назвала "Аддитивные технологии", "Мехатроника и мобильная робототехника", "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования". В сентябре, по словам Серебряковой, на бюджетные места наберут порядка 3,5 тыс. первокурсников. Также в средние профессиональные образовательные учреждения области будет открыт и платный набор студентов.

Теги
РоссияНовгородская область
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