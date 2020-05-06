Главврач больницы в Ставрополе, заразившийся коронавирусом, готовится вернуться на работу

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Главный врач городской клинической больницы № 2 города Ставрополя Анатолий Былим, заразившийся коронавирусом, прошел курс лечения и готовится вернуться на работу. Об этом он сообщил в среду.

О положительных тестах на коронавирус у себя и нескольких коллег Былим сообщил ТАСС 17 апреля. Больница, которую возглавляет медик, переоборудована под лечение пациентов с коронавирусом, в том числе в тяжелом состоянии, а также пациентов с пневмонией.

"Сегодня три недели, как я узнал, что болен коронавирусом. Две недели провел в стационаре с пневмонией, неделю проходил лечение в амбулаторных условиях, сегодня чувствую себя прекрасно и готов вернуться на работу", - сообщил Былим в видеозаписи, опубликованной на странице губернатора Владимира Владимирова в Instagram.