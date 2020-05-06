Главврач больницы в Ставрополе, заразившийся коронавирусом, готовится вернуться на работу

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Главный врач городской клинической больницы № 2 города Ставрополя Анатолий Былим, заразившийся коронавирусом, прошел курс лечения и готовится вернуться на работу. Об этом он сообщил в среду.
О положительных тестах на коронавирус у себя и нескольких коллег Былим сообщил ТАСС 17 апреля. Больница, которую возглавляет медик, переоборудована под лечение пациентов с коронавирусом, в том числе в тяжелом состоянии, а также пациентов с пневмонией.
"Сегодня три недели, как я узнал, что болен коронавирусом. Две недели провел в стационаре с пневмонией, неделю проходил лечение в амбулаторных условиях, сегодня чувствую себя прекрасно и готов вернуться на работу", - сообщил Былим в видеозаписи, опубликованной на странице губернатора Владимира Владимирова в Instagram.
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Дорогие земляки! Ежедневно мы следим за новостями по ситуации с коронавирусом. Видим, как непросто сейчас медикам и как важно соблюдать профилактические меры, режим самоизоляции. Очень важно, чтобы в такой ситуации призывы быть осторожными, находиться по возможности дома, воспринимались всеми и становились руководством к действию. ⠀ Многие жители краевого центра знают главного врача ставропольской городской клинической больницы №2 г. Анатолия Игоревича Былима. Он заразился коронавирусом и победил болезнь. ⠀ Его мнение – авторитетного врача и человека, знающего по собственному опыту, что такое COVID 19 – надеюсь, найдут путь к сердцу и разуму каждого. ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров
Глава региона призвал жителей края соблюдать режим самоизоляции. "Ежедневно мы следим за новостями по ситуации с коронавирусом. Видим, как непросто сейчас медикам и как важно соблюдать профилактические меры, режим самоизоляции", - написал Владимиров.
С начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 18 пациентов. За весь период в регионе выздоровели 200 человек, 20 умерли.