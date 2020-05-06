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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 71 тыс.

Оно приблизилось к 3,6 млн

ЖЕНЕВА, 6 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 71 тыс., приблизившись к 3,6 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 247 тыс., сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 6 мая в мире были зарегистрированы 3 588 463 инфицированных и 247 503 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 71 463, а скончавшихся - на 4 102. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 593 828 и 147 780 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 179, а умерших - на 2 178.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 507 148 человек, 81 070 умерли. По числу инфицированных (29 701) за сутки этот регион превзошел Европу, а случаев смерти за 24 часа там зарегистрировано меньше (1 480).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 6 мая там выявлено 221 230 инфицированных, зафиксировано 8 290 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 7 854, умерли 175 человек.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 171 185. Далее следуют Испания (219 329), Италия (213 013), Великобритания (194 994), Россия (165 929), Германия (164 897), Франция (131 292), Турция (129 491), Бразилия (107 780) и Иран (99 970). За минувшие сутки Россия переместилась на пятое место, уступив шестое Германии.

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