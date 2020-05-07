Опрос: более половины работодателей считают нужной адаптацию сотрудников после пандемии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более половины работодателей (55%) уверены в необходимости адаптации сотрудников к работе после отмены режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Сотрудникам, возвращающимся к работе после отмены режима самоизоляции, будет нужна адаптация, считают 55% представителей компаний. Каждый третий работодатель уверен, что адаптации не потребуется (34%). 11% затруднились с ответом на вопрос", - говорится в результатах опроса.

При этом о необходимости адаптации персонала после отпуска работодатели говорят чуть реже - 50% заявляют, что сотрудникам потребуется адаптация, а 41% опрошенных работодателей не считают ее необходимой.

Опрос проводился в период с 28 апреля по 6 мая среди 500 работодателей из всех регионов страны.