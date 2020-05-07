На Сахалине будут дополнительно стимулировать врачей за работу с коронавирусными больными

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области в четверг по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко утвердило документ, предусматривающий дополнительные региональные выплаты медикам за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В Сахалинской области утвердили порядок [дополнительных к федеральным] выплат медикам, которые борются с коронавирусом. Документ регулирует выплаты и расширяет категории медицинских работников, которые имеют право на доплаты из регионального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, дополнительные выплаты получат специалисты амбулаторно-поликлинического звена, диагностических и лабораторных служб, станций скорой медицинской помощи. Предельный размер выплаты в месяц составит от 21 до 63 тыс. рублей за фактически отработанное время. Средства на дополнительные выплаты уже доводятся до медицинских учреждений региона.

Ранее порядок дополнительных выплат медработникам был установлен на федеральном уровне. Сахалинские выплаты будут осуществляться за счет регионального бюджета независимо от федеральных доплат. На сегодняшний день в области от коронавирусной инфекции лечатся 12 пациентов, еще 20 человек выздоровели ранее и были выписаны из больницы.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537.