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Пандемия коронавируса нового типа

В общежитии Якутска число зараженных коронавирусом студентов достигло 11

В нем на карантине находится более 300 учащихся

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией студентов в общежитии Якутска составляет 11 человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

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"Предварительно заболевших COVID-19 - 11 человек. Подсчет еще идет, потому что анализы до сих пор проверяются. Займемся установкой дополнительных бактерицидных ламп, усилим ежедневную дезинфекцию корпусов. Сегодня небольшими партиями переведем десять человек в новый инфекционный стационар и ждем анализы, которые были взяты вчера", - привели в пресс-службе слова директора клиники Медицинского института СВФУ Владимира Аммосова.

Новый инфекционный стационар открылся в общежитии СВФУ. Там будут размещены пациенты, которым не нужна поддержка аппаратов ИВЛ и интенсивная терапия. То есть те, у кого заболевание протекает в легкой форме и кому состояние позволяет получать лечение в условиях стационара. Предполагается поместить в стационар до 50 человек, но не исключены изменения.

В пресс-службе отметили, что внутри общежития, где объявлен карантин, необходимо разделить контактировавших [с заболевшими] и здоровых лиц с минимальными перемещениями. "Комбинат питания с сегодняшнего дня, по рекомендациям Роспотребнадзора, будет предоставлять готовую горячую еду: студенты круглосуточно должны будут сидеть в комнатах, не выходя за пределы своего отсека. Сотрудникам, которые работают в общежитии, предоставим место для проживания отдельно от студентов в том же здании. В студгородке мы усилим режим самоизоляции, есть предложение организовать внутреннее волонтерское движение для обеспечения живущих в общежитиях необходимым пакетом продуктов", - приводятся в релизе слова ректора СВФУ Анатолия Николаева.

О выявлении коронавируса у одного из студентов в Якутске стало известно 4 мая. В тот же день общежитие СВФУ закрыли на карантин. Все 319 студентов, проживающие в общежитии, сдадут анализы, а также будут находиться под наблюдением врачей на протяжении двух недель. В общежитии начата дезинфекция.

Всего в Якутии зарегистрировано 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 человек, умерли четыре пациента.

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РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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