{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Большинство школьников Камчатки уйдут на каникулы в середине мая

Девятиклассники в регионе будут учиться до конца месяца, а выпускники до 5 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Большинство школьников Камчатки - учащиеся 1-8 классов, уйдут на летние каникулы 15 мая. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Для учеников 1-8 классов рекомендовано завершить учебный год досрочно, 15 мая в школах с пятидневной учебной неделей и 16 мая в школах, где учатся шесть дней в неделю", - говорится в сообщении.

Для девятиклассников, в зависимости от продолжительности учебной недели, рекомендовано завершить учебный год 29 и 30 мая. Одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня. К моменту окончания учебного года педагогические советы школ должны будут принять решения о допуске выпускников 9 и 11 классов к прохождению государственной итоговой аттестации. Всего на Камчатке 114 школ.

На полуострове с 1 апреля введен режим полной самоизоляции региона. В настоящий момент на Камчатке 348 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, большинство пациентов с инфекцией - строители военного госпиталя. За минувшие сутки количество заразившихся увеличилось на одного человека.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В одном из районов ХМАО запретили весеннюю охоту из-за лесного пожара
Это первый муниципалитет в Югре, где введены подобные меры на фоне пандемии коронависа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС