Большинство школьников Камчатки уйдут на каникулы в середине мая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Большинство школьников Камчатки - учащиеся 1-8 классов, уйдут на летние каникулы 15 мая. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Для учеников 1-8 классов рекомендовано завершить учебный год досрочно, 15 мая в школах с пятидневной учебной неделей и 16 мая в школах, где учатся шесть дней в неделю", - говорится в сообщении.

Для девятиклассников, в зависимости от продолжительности учебной недели, рекомендовано завершить учебный год 29 и 30 мая. Одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня. К моменту окончания учебного года педагогические советы школ должны будут принять решения о допуске выпускников 9 и 11 классов к прохождению государственной итоговой аттестации. Всего на Камчатке 114 школ.

На полуострове с 1 апреля введен режим полной самоизоляции региона. В настоящий момент на Камчатке 348 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, большинство пациентов с инфекцией - строители военного госпиталя. За минувшие сутки количество заразившихся увеличилось на одного человека.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537.