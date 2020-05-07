"Известия": продажи презервативов в российских аптеках в I квартале выросли на четверть

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Продажи презервативов по итогам первого квартала 2020 года выросли на четверть в денежном выражении. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Согласно этим данным, за январь - март 2020 года выручка аптек от продаж презервативов составила 1,9 млрд рублей, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в натуральном выражении рост составил только 12,4%.

Такая разница показателей связана с ростом средней цены проданной пачки презервативов (в первом квартале 2020 года она составила 276 рублей, в 2019 году - 254 рубля), а также с предпочтительной покупкой больших упаковок.

Всплеск продаж аналитики зафиксировали в марте, когда в России стали вводить режим самоизоляции. В период с 9 по 15 марта выручка от продаж контрацептивов на 31,8% превысила прошлогоднюю, с 16 по 22 марта - на 62,6%, с 23 по 29 марта - на 28,5%, а с 30 марта по 5 апреля - на 29,3%. Затем продажи пошли на спад, и на неделе с 13 по 19 апреля только на 6,4% превысили показатели прошлого года.