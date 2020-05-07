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Пандемия коронавируса нового типа

ABC: в Нью-Йорке более 40 полицейских умерли из-за коронавируса

Инфицированы 5,3 тыс. полицейских и сотрудников отделений из числа гражданских лиц

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Свыше 40 сотрудников полиции умерли в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на шефа нью-йоркской полиции Дермота Ши.

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"На фоне продолжающейся борьбы с распространением коронавируса я сообщаю трагические новости. На сегодняшний день мы лишились еще троих наших сотрудников", - указал Ши в Twitter. Таким образом, по подсчетам ABC, общее число жертв коронавируса в рядах служителей порядка в крупнейшем американском мегаполисе достигло 41 с начала пандемии.

Всего, как отмечает телекомпания, инфицированы 5,3 тыс. полицейских и сотрудников отделений из числа гражданских лиц. Выздоровели 4 779 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 73 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 323 тыс. зараженных приходится более 25 тыс. летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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