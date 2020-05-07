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75-летие Победы

Музыка с балконов и портреты в окнах. Жители Дальнего Востока отметят 9 Мая в самоизоляции

Они смогут поучаствовать в празднике через интернет и из своих домов
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока, как и других регионов России, в День Победы в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции останутся без привычных атрибутов праздника - военных парадов, застолий у ветеранов, концертов и многолюдных акций памяти, таких как, например, "Бессмертный полк". Но люди все-таки смогут отдать дань уважения героям, разместив их портреты в окнах своих домов, рассказав о фронтовиках в социальных сетях или спев с балконов песни военных лет.

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В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, но в связи с эпидемиологической ситуацией президент РФ Владимир Путин поручил перенести парады Победы и отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Вспомнить героев онлайн

Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году виртуально, она начнется в регионах России 9 мая в 11:00 по местному времени. Ее участники смогут в Интернете рассказать о подвиге своих родственников. Фотографии героев будут показывать по региональным телеканалам, на платформах онлайн-кинотеатров, сайтах госучреждений и в социальных сетях. Там же жители дальневосточных регионов смогут рассказать о своих близких, участвовавших в войне. К примеру, портреты участников Великой Отечественной войны появятся на сайте "Гордость Бурятии" и на официальном портале Забайкальского края.

"У акции "Бессмертный полк. Забайкалье" есть важные преимущества. Ведь во время уличного шествия мы можем лишь на миг уловить лица героев, а в интернете есть возможность познакомиться с историей, наградами, жизненным и боевым подвигом наших земляков", - сказала Евгения Батуева, министр Забайкальского края, курирующая цифровизацию.

Откликнулись на эту акцию и журналисты. "Мне не по себе от того, что этой весной всего привычного и важного не будет. Поэтому мы подумали и решили, что у нас будет "Бессмертный полк" на портале и других площадках [информационного агентства] "Чита.Ру". Потому что опять весна на белом свете, и потому что нет никакого другого дня лучше для Дня Победы", - рассказала главный редактор агентства Екатерина Шайтанова.

Смотрят из окна

Дальневосточники смогут поучаствовать в акции "Бессмертный полк" и без использования интернета. Для этого в День Победы в 19:00 им нужно выйти на балконы или подойти к открытым окнам с портретами фронтовиков и тех, кто трудился в тылу. Начнется эта акция по традиции на Камчатке. "Мы предлагаем в день Великой Победы каждому участнику движения "Бессмертный полк" выставить в окне портрет своего героя", - сказал ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко. Жителям Нерчинского района в Забайкалье предложили с 8 по 10 мая разместить портреты ветеранов не только в окнах домов, но и на калитках.

Дальневосточники смогут принять участие и в акции "Окна Победы", самостоятельно или вместе с детьми украсив окна своих домов рисунками или поделками патриотической тематики, а затем - сфотографировав и опубликовав свои работы в социальных сетях с хэштегом #ОкнаПобеды. Другая творческая акция, онлайн-конкурс граффити "Символ Победы", пройдет в Хабаровском крае. До 25 июня все желающие могут представить свои работы на тему Победы, лучшие из которых украсят улицы города, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Художники во Владивостоке к 75-летию Великой Победы уже разместили на фасаде здания возле Сквера почетных граждан портреты восьми участников Великой Отечественной войны. Среди них - прославленные полководцы и герои-красноармейцы - те, именами которых названы улицы города.

Музыкальные поздравления

Музыканты 9 мая в 12:00 смогут выйти на балконы своих квартир или подойти к открытым окнам, чтобы исполнить песню Давида Тухманова "День Победы". Выступления, говорят организаторы, можно записывать на видео и размещать в социальных сетях с хэштэгом #окнопобеды.

Кроме того, для ветеранов в Приморье в День Победы пройдут персональные концерты. Во двор к каждому из них приедут празднично украшенные автомобили со звуковой усиливающей аппаратурой, и артисты обратятся к живущим в доме участникам Великой Отечественной войны, поздравят их, расскажут об их подвигах и исполнят известные патриотические песни. Все музыканты будут в средствах индивидуальной защиты, они обратятся к ветерану и его соседям с просьбой не спускаться во двор, не собираться вместе, а слушать песни из окон или с балконов, чтобы не нарушать режима самоизоляции и не создавать дополнительных рисков для здоровья.

В Благовещенске во дворах домов, где живут участники войны, и на их балконах также пройдут концерты: артисты городских коллективов исполнят песни военных лет. Подпевать им смогут все желающие, открыв для этого окна своих домов или выйдя на балконы. Проведут в Благовещенске и другую необычную акцию - 1,2 тыс. лицеистов и кадетов города станцуют вальс не на общественных площадках, а у себя дома. Каждая танцевальная пара запишет видеоролик "Вальс Победы" и выложит его в соцсетях.

Артисты Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова сняли музыкальное ревю "Ради жизни на земле", премьера которого состоится 10 мая на канале театра в YouTube. Актеры исполнят песни о войне и прочтут отрывки из спектакля "Теркин". А работники учреждений культуры Приморского края к Дню Победы, не выходя из своих домов, записали на видео патриотические песни и стихи. В программу вошли более ста вокальных, поэтических и инструментальных номеров, виртуальный концерт "Сидим дома - поем песни Победы, поем для ветеранов" покажут на местном телевидении.

Поздравят ветеранов и волонтеры. Так, на Сахалине 9 мая добровольцы навестят участников войны и тружеников тыла с праздничными продуктовыми наборами и цветами, соблюдая при этом меры противоэпидемической безопасности. В Забайкалье волонтеры штаба проекта #МыВместе также передадут ветеранам праздничные продуктовые наборы, георгиевские ленточки и цветы и лично их поздравят с Днем Победы.

Узнавать историю

В праздничные дни жители Дальнего Востока смогут заняться самообразованием, узнать новое о Великой Отечественной войне. Для этого в Благовещенске организовали виртуальные прогулки по артиллерийскому полукапониру и "Партизанской деревне". Первая экскурсия познакомит зрителей с историей оборонительного сооружения, которое возвели в 1940 году на набережной реки Амур для охраны государственной границы, вторая - позволит увидеть собирательный образ партизанского поселения времен войны. Экскурсии будут транслироваться в течение двух дней - 9 и 10 мая.

С 6 по 15 мая на сайте проекта "Поколения уверенного будущего" будет проходить онлайн-викторина о событиях Великой Отечественной войны, в том числе об участии в ней Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов. Ее организатор - забайкалец, руководитель проекта Юрий Юрманов.

"Мы проводим эту викторину уже третий год, но, если раньше волонтеры предлагали поучаствовать в ней прохожим, в этом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции викторину решили провести онлайн. Любой желающий с 6 по 15 мая сможет проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на сайте проекта "Поколения уверенного будущего". Там мы разместили два теста: один посвящен событиям всей войны, второй - участию в ней Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов", - пояснил Юрманов.

Парад в небе

Во всех крупных городах Дальнего Востока в День Победы пройдут авиационные парады. Так, над Улан-Удэ на низкой высоте пролетят четыре боевых истребителя СУ-30СМ, в небе над Читой можно будет увидеть два вертолета Ми-8АМТШ, четыре Ми-24П и четыре истребителя Су-30СМ. Над центральной площадью Петропавловска-Камчатского пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.

Авиаколонна из 30 единиц техники пролетит над Хабаровском. По данным штаба Восточного военного округа, в параде примут участие вертолеты Ми-8 и Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

Жители Владивостока увидят в небе над своим городом дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, истребители МиГ-31 и Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.

В Еврейской автономной области строй истребителей пролетит над всей территорией региона. С таким предложением врио губернатора области Ростислав Гольдштейн ранее обратился к командованию Дальневосточным объединением авиации.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайБурятияЗабайкальский крайХабаровский крайСахалинская областьЕврейская автономная областьДальний Восток75-летие Победы
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