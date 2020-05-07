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Пандемия коронавируса нового типа

Программы повышения квалификации и волонтеры. Регионы готовят кадры для борьбы с COVID-19

К борьбе с коронавирусом привлекают не только медиков-профессионалов, но и студентов, а также медицинских волонтеров

ТАСС, 7 мая. Регионы России, где не хватает квалифицированных кадров для борьбы с коронавирусом, организовали программы по переобучению медиков: в Псковской области начали повышать квалификацию медсестер, чтобы они могли также работать реаниматологами, саратовские медики переучиваются на пульмонологов. В Ставропольском крае для работы привлекают волонтеров-ординаторов, сообщили ТАСС представители региональных властей и профильных вузов.

Как пояснили опрошенные ТАСС эксперты, тема о переобучении медиков крайне актуальна для регионов. Некоторым субъектам на пике пандемии при условии полной загруженности коечного фонда потребуется несколько сотен специалистов: реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. При этом многие регионы испытывали нехватку кадров еще до начала пандемии.

Решить проблему кадров

Одним из регионов РФ, где проблема кадров усилилась в условиях пандемии, стала Псковская область. Здесь укомплектованность медкадрами составляет всего 43%, средняя зарплата врачей является самой низкой на Северо-Западе России и одной из самых низких по стране. По словам губернатора Михаила Ведерникова, кадровый дефицит "остро дал о себе знать" в последние недели: для противодействия коронавирусу не хватает 74 врачей и 87 сестер-анестезисток. Чтобы исправить ситуацию, власти запустили специальные программы по переобучению медработников и рассчитывают получить 230 специалистов, способных бороться с COVID-19.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Саратовской области, в регионе тоже имеется дефицит врачей и средних медицинских работников для лечения больных COVID-19. "В случае использования всего коечного фонда потребность в кадрах составит 379 медицинских работников. Проводится обучение врачей и средних медицинских работников, привлекаются специалисты из других медицинских организаций. Наиболее востребованы для борьбы с коронавирусом врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи", - рассказали в пресс-службе министерства.

На базе Cаратовского медуниверситета планируется обучить 240 врачей и более 230 медсестер. Освоение новых компетенций ведется под контролем действующих специалистов: инфекционистов и реаниматологов. "В вузе также разработаны и реализуются дополнительные профессиональные программы: "Тактика врача в условиях распространения COVID-19", "Оказание медицинской помощи средним медперсоналом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений" - через портал непрерывного медицинского образования", - добавили в пресс-службе министерства.

Помощь регионам с переобучением врачей оказывает и петербургский Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Как отметили в учреждении, центр получил более 700 заявок на обучение от медицинских организаций и специалистов здравоохранения не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. "Уже более 400 врачей и медицинских сестер ознакомились с правилами применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), отработали оказание медицинской помощи с использованием СИЗ и манекенов в реанимации", - отмечается в сообщении центра.

Кроме того, программы для формирования компетенций врачей-терапевтов и других специальностей для борьбы с коронавирусной инфекцией разработал профессорско-преподавательский состав Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (СЗГМУ). Курсы прошли уже более 300 человек, планируется обучить еще более тысячи.

Обучение впрок

Обучение медиков, способных работать с пациентами с коронавирусом, сейчас ведут даже те регионы, в которых нет дефицита кадров. Так делают, например, в Югре, Ростовской области и Пермском крае. В последнем обеспеченность врачами, средним и младшим персоналом составляет 100%, однако по программам подготовки специалистов для лечения пациентов с COVID-19 обучение прошли более 8,2 тыс. человек. В случае острой нехватки персонала будут привлекать врачей-стажеров - студентов-медиков 5 и 6 курса Пермского государственного медицинского университета. Как рассказал ТАСС Вячеслав Ладейщиков, проректор по дополнительному профессиональному образованию ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, в первую очередь обучили инфекционистов, терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-гинекологов и врачей интенсивной терапии - анестезиологов-реаниматологов.

"Мы ординаторов, аспирантов и студентов-педиатров, лечебников только сейчас начинаем обучать. Проводят наши сотрудники, наши преподаватели и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Пермского края. Обучение проходит дистанционно, каждый преподаватель получает доступ на сайт, программа [рассчитана на] 36 часов. Мы читаем, смотрим опыт и зарубежных врачей, отслеживаем всю последнюю информацию. Еще мы внедрили такую форму, когда наши опытные эпидемиологи-преподаватели выезжают в лечебное учреждение и показывают, как правильно надеть костюм, маски, как снять костюм, как себя обеззаразить", - сказал он.

Власти Татарстана запланировали развернуть для борьбы с коронавирусной инфекцией 26 госпиталей резерва. "На сегодняшний день все госпитали резерва на 100% укомплектованы квалифицированными специалистами, каждый из которых прошел обучение по программам дополнительного профессионального образования (интерактивные образовательные модули), разработанным с целью повышения квалификации медицинских работников по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в ответе на запрос ТАСС пресс-службы министерства здравоохранения республики.

Медики-волонтеры

В некоторых регионах кадровый дефицит врачей, способных бороться с коронавирусом, пытаются устранить в том числе за счет привлечения к работе волонтеров-медиков. Так, например, поступили власти Новгородской области. Участники студенческих медицинских отрядов региона предложили помочь медицинским лечебным учреждениям города. "Студенты осуществляют термометрию, помогают в развозе лекарственных препаратов в поликлиниках, а также являются операторами на горячей линии Министерства здравоохранения Новгородской области", - сказал представитель регионального Минздрава.

Дополнительные образовательные программы для людей без медицинского образования начал проводить и Великолукский медицинский колледж в Псковской области. Одна из его программ так и называется: "Волонтеры - COVID-19". "Она предназначена для лиц, участвующих в волонтерской деятельности. Форма обучения бесплатная, с применением дистанционных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о прохождении дополнительной образовательной программы", - отмечается в сообщении пресс-службы учебного заведения.

Волонтеры помогают бороться с вирусом и в Ставропольском крае. Здесь с начала эпидемии по программам профилактики распространения и раннего выявления коронавирусной инфекции обучение прошли 92 волонтера-ординатора, 55 студентов и более 1000 врачей медицинских организаций. Кроме того, началось обучение по программе "Основы проведения безопасной ИВЛ (для врачей)".

"Оно будет полезно тем, чья профессиональная деятельность может быть потенциально связана с оказанием неотложной медицинской помощи людям с коронавирусной инфекцией и проведением данной жизненно важной процедуры. В настоящее время обучение ориентировано на врачей анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов, торакальных хирургов, врачей общей практики", - уточнили в краевом Минздраве.

Теги
РоссияРостовская областьТатарстанВедерников, Михаил ЮрьевичПермский крайСтавропольский крайНовгородская областьПсковская областьСаратовская областьХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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