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75-летие Победы

В посольстве России в Тегеране прошла акция "Бессмертный полк"

Глава дипмиссии Леван Джагарян выступил перед участниками

ТЕГЕРАН, 7 мая. /ТАСС/. Ежегодная акция "Бессмертный полк" прошла в четверг на территории посольства России в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

"В Тегеране состоялась акция "Бессмертный полк". Участие приняли сотрудники дипмиссии, а также учащиеся и преподаватели школы при посольстве", - говорится в сообщении. Также на мероприятии присутствовал посол РФ в Тегеране Леван Джагарян, который выступил с речью перед участниками.

Акция "Бессмертный полк" проходит на территории российского посольства в Иране ежегодно.

В этом году в России и многих других странах в связи с распространением коронавируса акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции. Ее участники смогут рассказать о подвиге своих родственников в интернете.

Теги
ИранРоссия75-летие Победы
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