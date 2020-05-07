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75-летие Победы

Алиев считает, что праздник Победы должен остаться в календаре навечно

Президент Азербайджана выразил свое уважение ветеранам и почтение к памяти погибших

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. День Победы объединяет все прогрессивное и миролюбивое человечество, этот праздник должен отмечаться вечно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я хочу поздравить всех нас, ветеранов, сегодняшнее поколение, молодежь. Это - Победа советского народа, Победа Советского Союза. Вклад каждого народа бывшего Советского Союза в эту Победу неоценим", - сказал Алиев, добавив, что "ценой миллионов жизней коричневая чума была остановлена".

"Это праздник, который мы должны отмечать вечно. Это праздник, который объединяет все прогрессивное человечество, все миролюбивое человечество", - подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев выразил свое глубокое уважение ветеранам и почтение к памяти погибших. "Благодаря им мы сегодня живем, живем в независимых государствах и строим свою судьбу", - сказал он.

Президент также пожелал ветеранам здоровья и долгой жизни. "И, обращаясь к молодому поколению, хотел бы сказать: учитесь жить, бороться на примере своих предков - самоотверженно, самозабвенно, с высоким чувством патриотизма, проявляя героизм, не жалея себя, своей жизни, защищая свою Родину", - добавил азербайджанский лидер.

Президент обратил внимание на проблему фальсификации истории эпохи тех времен. "Мы должны быть непримиримы к попыткам переписывания истории, попыткам извращения правды о Великой Отечественной войне", - подчеркнул Алиев.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы75-летие Победы
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