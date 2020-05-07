Алиев заявил, что символом победы над пандемией должен стать человек и его разум

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Человек и его разум, с помощью которого будет достигнута победа над коронавирусом, а также воля и милосердие должны стать символами триумфа в борьбе с пандемией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Ранее российское информационное агентство ТАСС объявило международный конкурс для профессиональных фотографов на лучший снимок, который станет символом победы над пандемией коронавируса, как снимок корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом" стал символом победы над нацизмом.

"Конечно, это очень хорошая инициатива, этот конкурс, - сказал Алиев, отвечая на вопрос о том, что могло бы быть на таком снимке. - Я думаю, он вызовет очень большой интерес не только у художников - у всех, потому что это та тема, которая сегодня волнует и объединяет каждого. Объединяет стремление победить этот недуг, объединяет стремление защитить своих близких от тяжелых последствий. Поэтому, думаю, фотография должна носить такой объединительный характер".

По мнению президента Азербайджана, символом победы над пандемией "должен быть человек, его разум". "Потому что разум человека победит эту болезнь, когда будет изобретена вакцина; воля человека, потому что в тяжелое время именно сила воли решает очень многие вопросы; ну и, конечно же, милосердие, потому что, несмотря на всю тяжесть ситуации, несмотря на огромные человеческие жертвы, уровень милосердия значительно повысился; а также понимание, что перед природой и Богом все равны, и каждый должен проявлять ответственность перед своими близкими и вести себя достойно", - указал он.

"Может быть, несколько широкая палитра тем, но я уверен, что какой-то одной символикой этот конкурс не обойдется. Здесь должны быть собраны самые лучшие чувства, самые лучшие пожелания, самые лучшие качества человека и человечества", - добавил Алиев.