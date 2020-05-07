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Пандемия коронавируса нового типа

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

По данным пресс-службы правительства региона, на совещании, аудиозапись с которого появилась ранее в некоторых СМИ, обсуждались планы о проведении дезинфекции "ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства"

ТАСС, 7 мая. Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-служба правительства региона.

В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась аудиозапись и цитаты из нее, где глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают дезинфекцию города для борьбы в коронавирусной инфекцией. В ответ на слова Уваркиной о пробной дезинфекции в Нижнем парке, Артамонов говорит, что нужно проводить дезинфекцию в том числе для разгона скоплений людей, чтобы они боялись выходить из-за отравлений.

"Данная аудиозапись - лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном - дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства", - сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

По данным пресс-службы правительства региона, аудиозапись сделана на совещании в начале апреля при обсуждении мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и с помощью дезинфекции общественных пространств.

"Рассматривались различные варианты - с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции - наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором. От массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались в принципе в пользу точечной обработки - метод показал слишком большой расход раствора", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичПандемия коронавируса нового типа
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