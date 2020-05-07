Автор Sapiens не думает, что пандемия COVID-19 войдет в список важнейших событий в истории

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 скорее всего не войдет в список наиболее значимых событий в истории человечества. Такое мнение в интервью французской газете Echos высказал израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.

"Я не уверен, что эта пандемия появится в списке наиболее важных событий, - полагает он. - В настоящее время мы живем в разгар кризиса, поэтому он кажется нам таким значимым. За свою историю человечество преодолело гораздо более смертоносные эпидемии, такие как чума или "испанка". Однако этот кризис вполне может стать крупным историческим событием не из-за количества событий, а из-за его экономических и политических последствий, которые могут преобразовать мир".

Харари также не считает, что человечеству не удалось остановить кризис в здравоохранении. "Во время предыдущих эпидемий Homo sapiens даже не понимал, что с ним происходит, - пояснил он. - Сегодня у нас есть наука и технологии, с помощью которых мы можем разобраться [в кризисе] и остановить его". При этом историк подчеркнул, что ученым удалось идентифицировать и расшифровать геном вируса менее, чем за две недели.

"На мой взгляд, вирус не проблема, - продолжил он. - Нынешняя проблема заключается в отсутствии политической мудрости. Решение президента США приостановить финансирование ВОЗ в разгар пандемии является хорошим тому примером".

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли свыше 250 тыс. человек, заразились более 3,6 млн.