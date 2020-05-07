{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

SZ: Помпео в письме главе МИД ФРГ назвал новый коронавирус "уханьским"

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон стремится к реформированию ВОЗ

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в письме, направленном министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу, отверг критику в адрес Вашингтона за прекращение выплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказался этот документ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"От SARS (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром - прим. ТАСС), [вирусов] H1N1 и Эболы до уханьского вируса ВОЗ неоднократно допускала промахи в том, что касается выполнения своей ключевой миссии по оказанию помощи всем народам для достижения максимально высокого уровня в вопросах здравоохранения", - приводит выдержки из письма издание. "Нашим главным приоритетом является защита жизни, а не высоких жестов и мелочной политики", - утверждал Помпео.

Госсекретарь заявил, что мировому сообществу нужны "работающие, надежные глобальные институты, а не дисфункциональные, недееспособные бюрократии, которые прогибаются под Коммунистической партией Китая ценой человеческих жизней". "Мы рассчитываем на вас, Хайко, в этой борьбе за свободу", - написал Помпео. Он также заявил, что США стремятся к реформированию ВОЗ.

Маас ранее подвергал критике приостановку США выплаты взносов в ВОЗ. По его мнению, "взаимные обвинения не помогают в борьбе с коронавирусом".

О прекращении взносов

Президент США Дональд Трамп сообщил 14 апреля, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". Помпео в свою очередь заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в городе Ухань. Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Теги
СШАГерманияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Маас, ХайкоПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России
Также рост числа случаев инфицирования наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС