SZ: Помпео в письме главе МИД ФРГ назвал новый коронавирус "уханьским"

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в письме, направленном министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу, отверг критику в адрес Вашингтона за прекращение выплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung , в распоряжении которой оказался этот документ.

"От SARS (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром - прим. ТАСС), [вирусов] H1N1 и Эболы до уханьского вируса ВОЗ неоднократно допускала промахи в том, что касается выполнения своей ключевой миссии по оказанию помощи всем народам для достижения максимально высокого уровня в вопросах здравоохранения", - приводит выдержки из письма издание. "Нашим главным приоритетом является защита жизни, а не высоких жестов и мелочной политики", - утверждал Помпео.

Госсекретарь заявил, что мировому сообществу нужны "работающие, надежные глобальные институты, а не дисфункциональные, недееспособные бюрократии, которые прогибаются под Коммунистической партией Китая ценой человеческих жизней". "Мы рассчитываем на вас, Хайко, в этой борьбе за свободу", - написал Помпео. Он также заявил, что США стремятся к реформированию ВОЗ.

Маас ранее подвергал критике приостановку США выплаты взносов в ВОЗ. По его мнению, "взаимные обвинения не помогают в борьбе с коронавирусом".

О прекращении взносов

Президент США Дональд Трамп сообщил 14 апреля, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". Помпео в свою очередь заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в городе Ухань. Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.