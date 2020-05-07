Сахалин и ЯНАО лидируют по сданным тестам на коронавирус на 100 тыс. населения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил список из субъектов, лидирующих по количеству проведенных тестов на коронавирус на 100 тыс. населения. Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва занимают первые позиции, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея.

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

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"По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс. населения топ субъектов РФ выглядит следующим образом: Сахалинская область (10 515,77), Ямало-Ненецкий автономный округ (10 009,68) и Москва (9 753,49)", - говорится в сообщении. Пятерку лидеров замыкают Чукотский автономный округ (7 408,9) и Камчатский край (6 519,88).

Если сравнивать регионы по абсолютному количеству проведенных исследований, то первое место занимает Москва с показателем - 1,22 млн, затем следуют Санкт-Петербург (324,6 тыс.) и Московская область (301,7 тыс.).