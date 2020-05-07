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75-летие Победы

"Молодая гвардия" выпустит аудиокнигу воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны

Все истории озвучивают дикторы, они сопровождаются музыкой и звуковыми эффектами

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) накануне Дня Победы выпустит аудиокнигу "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны", состоящую из более 70 рассказов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МГЕР.

"Молодая гвардия Единой России" в преддверии Дня Победы на своем официальном сайте, а также на различных платформах опубликует в аудиоформате книгу "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны", в которую войдут более 70 аудиоподкастов с историями из жизни и военных лет ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, все истории озвучивают дикторы, они сопровождаются музыкой и звуковыми эффектами. Аудиосборник разделен на тематические модули, посвященные памятным датам (блокада Ленинграда, Курская битва), также есть блок, посвященный работе в тылу и детским воспоминаниям о жизни после войны.

По словам председателя координационного совета "Молодой гвардии" Дениса Давыдова, работа над книгой началась в 2015 году. "Молодогвардейцы всей страны общались с ветеранами, собирали истории о фронтовой жизни, факты о войне. Сейчас в условиях пандемии коронавируса мы решили издать книгу в аудиоформате, на это есть запрос от молодежи", - добавил он.

Теги
Россия"Единая Россия"75-летие Победы
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