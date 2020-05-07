Собянин попросил москвичей не приходить на салют в День Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал в четверг жителей столицы не приходить на салют в День Победы, чтобы не допустить массового заражения горожан коронавирусом.

"Что бы я попросил москвичей: не надо приходить на салют, не надо утраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило", - подчеркнул мэр.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, но в связи с эпидемиологической ситуацией президент РФ Владимир Путин поручил перенести парады Победы и отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.