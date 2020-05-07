{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Собянин попросил москвичей не приходить на салют в День Победы

Мэр Москвы отметил, что это необходимо, чтобы не допустить массового заражения горожан

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал в четверг жителей столицы не приходить на салют в День Победы, чтобы не допустить массового заражения горожан коронавирусом.

"Что бы я попросил москвичей: не надо приходить на салют, не надо утраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило", - подчеркнул мэр.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, но в связи с эпидемиологической ситуацией президент РФ Владимир Путин поручил перенести парады Победы и отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России
Также рост числа случаев инфицирования наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС