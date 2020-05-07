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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму с 18 мая возобновят работу магазины и некоторые производственные предприятия

При этом власти республики будут следить за соблюдением санитарных требований

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. В Крыму с 18 мая возобновят работу производственные предприятия, а также магазины одежды и автосалоны. При этом власти будут следить за соблюдением санитарных требований, сообщил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"Будет разрешена работа по производству табачных, текстильных изделий и одежды, химических продуктов, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, компьютеров, мебели, строительство зданий, включая капитальный ремонт", - сказал Гоцанюк.

Также в Крыму смогут открыться оптовики, торгующие всеми видами товаров, возобновят работу морские буксиры, проектные институты. Разрешат работать дизайнерам и фотографам, переводчикам, специалистам, занимающимся арендой и лизингом, агентствам по трудоустройству и подбору персонала, скульпторам и художникам. Кроме того, возобновить тренировки смогут члены сборных команд республики от 18 лет и старше.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1881 человек: дома - 946 человек, в стационарах - 154 человека, изолирован в обсерваторы 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных результатов тестов на COVID-19. Из них на лечении 126 человек, выздоровел 41, умер один.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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