Акция "Бессмертный полк" в Китае из-за коронавируса пройдет в режиме онлайн

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Общественная акция "Бессмертный полк" в Китае пройдет в этом году в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса. Как заявил в четверг посол РФ в КНР Андрей Денисов, ежегодно жители КНР проявляют большой интерес к мероприятию и принимают в нем участие.

"В связи с объективными ограничениями [из-за вспышки коронавируса] в текущем году как в России, так и в Китае мы присоединяемся к военно-патриотической акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн", - сказал он в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта инициатива привлекла внимание наших китайских друзей. Так, в прошлом году в совместной колонне прошли родственники китайских ветеранов, учащиеся местных школ, которые держали в руках портреты своих родных - участников войны сопротивления Японии", - указал Денисов.

Впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в 2016 году в парке Наньгуань, тогда в ней приняли участие 50 человек. В 2017 и 2018 годах шествие проводилось в пекинском парке Чаоян на территории галереи современного искусства "Цзиньтай", количество участников превысило 300 человек. В прошлом году акция состоялась на территории Пекинского выставочного комплекса, который нередко называют "объектом советско-китайской дружбы" - он был построен в 1954 году при участии советских архитекторов. Мероприятие собрало около 400 "однополчан".