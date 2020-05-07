{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области создадут проект об истории местной кухни

Авторы проекта надеются, что видеоролики помогут привлечь в регион туристов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Туристический офис "Русь Новгородская" начал съемки нового проекта, который включает в себя видеоролики об истории традиционных местных блюд, сообщатся на сайте правительства Новгородской области в четверг.

"Проект туристического офиса "Русь Новгородская" #жерехИжерешперь направлен на поддержку туротрасли в период пандемии и формирования отложенного спроса. Сюжеты создаются для того, чтобы познакомить потенциальную аудиторию с гастрономическими возможностями региона, исторической и культурной базой и представить Новгородскую область как территорию с богатой историей, уникальной природой", - говорится в сообщении.

Планируется, что первые ролики появятся в социальных сетях туристического офиса и в партнерских организациях в других регионах в конце мая. "Мы планируем снимать 10 роликов в первом сезоне [проекта], будем транслировать в своих социальных сетях, на YouTube, а также будем использовать ресурсы наших партнеров из других регионов. Все-таки наша целевая аудитория - это туристы из других регионов России, поэтому постараемся расширить охват", - сообщила ТАСС и.о. гендиректора туристического офиса "Русь Новгородская" Ольга Шармиашвили.

Она пояснила, что этот проект будет представлять не просто рассказ о блюдах, но открывать зрителям любопытные исторические детали традиционной новгородской кухни и самой Новгородской области. "Съемки [идут] в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности [из-за коронавируса]. Все люди [участники проекта] местные, не приезжают из других регионов. Это сотрудники туристического офиса и, соответственно, два ведущих, которые попадают в кадр", - добавила собеседница агентства.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Спикер парламента Армении назвал недопустимым пересмотр итогов Великой Отечественной войны
Арарат Мирзоян подчеркнул также, что Великая Отечественная война должна служить примером единого порыва разных народов для защиты достоинства и свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС