В Новгородской области создадут проект об истории местной кухни

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Туристический офис "Русь Новгородская" начал съемки нового проекта, который включает в себя видеоролики об истории традиционных местных блюд, сообщатся на сайте правительства Новгородской области в четверг.

"Проект туристического офиса "Русь Новгородская" #жерехИжерешперь направлен на поддержку туротрасли в период пандемии и формирования отложенного спроса. Сюжеты создаются для того, чтобы познакомить потенциальную аудиторию с гастрономическими возможностями региона, исторической и культурной базой и представить Новгородскую область как территорию с богатой историей, уникальной природой", - говорится в сообщении.

Планируется, что первые ролики появятся в социальных сетях туристического офиса и в партнерских организациях в других регионах в конце мая. "Мы планируем снимать 10 роликов в первом сезоне [проекта], будем транслировать в своих социальных сетях, на YouTube, а также будем использовать ресурсы наших партнеров из других регионов. Все-таки наша целевая аудитория - это туристы из других регионов России, поэтому постараемся расширить охват", - сообщила ТАСС и.о. гендиректора туристического офиса "Русь Новгородская" Ольга Шармиашвили.

Она пояснила, что этот проект будет представлять не просто рассказ о блюдах, но открывать зрителям любопытные исторические детали традиционной новгородской кухни и самой Новгородской области. "Съемки [идут] в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности [из-за коронавируса]. Все люди [участники проекта] местные, не приезжают из других регионов. Это сотрудники туристического офиса и, соответственно, два ведущих, которые попадают в кадр", - добавила собеседница агентства.