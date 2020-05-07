Закрытый на въезд и выезд Тбилиси откроется 11 мая

ТБИЛИСИ, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Грузии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняло решение открыть 11 мая для въезда и выезда Тбилиси, который был закрыт с 15 апреля. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Георгий Гахария во время презентации антикризисного плана по туризму.

"Мы можем заявить, что 11 мая полностью откроется сообщение с Тбилиси. Вам известно, что Тбилиси был закрытым городом, а с понедельника все ограничения, связанные с въездом и выездом, будут сняты", - сказал он.

Что же касается города Рустави (край Квемо Картли), который также был закрыт с 15 апреля для въезда и выезда, то, по словам премьера, он будет открыт с 14 мая. Такое решение кабмин принял исходя из того, что Рустави граничит с Марнеульским и Болнисскими районами, которые с 23 марта объявлены зонами строгого карантина из-за опасности вспышки там эпидемии.

С 15 апреля были закрыты также города Батуми (Аджарская АР) и Кутаиси (край Имерети). Их открыли для въезда и выезда с 5 мая. Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави закрыли для въезда и выезда 15 апреля в рамках предпринимаемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по стране. Изначально это решение было принято на 10 дней, но после продления режима чрезвычайного положения до 22 мая этот вопрос отложили на неопределенный срок. Общее число жителей этих четырех крупнейших городов составляет более 1,6 млн человек.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действует режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 о 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) действует комендантский час.

По последним данным, в стране выявлены 615 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 275 человека выздоровели. На карантине находятся около 5 тыс. человек, в стационарах - 491, девять пациентов умерли.