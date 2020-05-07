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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: половина россиян выступают за сохранение возможности получать госуслуги онлайн

42% респондентов также высказались за возможность удаленной работы для офисных сотрудников, уточняется в исследовании
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© AP Photo/Petr David Josek

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Половина жителей России считают, что после окончания пандемии коронавируса необходимо сохранить и расширить возможности получения госуслуг в режиме онлайн (52%). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В конце апреля каждый второй (52%) сообщил, что нужно сохранить и развивать возможности получать госуслуги в онлайн-формате. Почти такая же доля россиян (50%) выступила за дальнейшее развитие волонтерства", - следует из данных опроса.

Кроме того, 42% респондентов высказались за возможность удаленной работы для офисных сотрудников, 37% - за расширение возможностей дополнительного онлайн-образования для взрослых, 33% считают нужным расширить возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн. За онлайн-образование в вузах и школах высказались 30% и 29% соответственно.

Инициативный всероссийский опрос проведен 23 апреля среди 3 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для указанной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%.

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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