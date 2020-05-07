Эксперт считает, что число попыток переписать историю в мире будет увеличиваться

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия должна быть готова к увеличению количества попыток переписать исторические события, поправки в Конституцию страны дают фундамент для борьбы с фальсификациями. К такому мнению пришли участники онлайн-конференции "Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду", которая состоялась в четверг на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Мы должны быть готовы к тому, что переписывание истории в мире будет все более интенсивно осуществляться. И одними поправками в Конституции, безусловно популярными и патриотичными, невозможно выиграть в этой войне", - сказал профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

Эксперт отметил, что сохранять историческую правду внутри страны можно достаточно долго, но для работы на международной арене только поправок недостаточно. "Мы можем декларировать только внутреннюю ситуацию, но это не значит, что ее будут признавать другие страны, международное сообщество" - сказал он. Володенков пояснил, что Конституционные нормы должны "иметь последующий выход на прикладной уровень из нормативного". По его словам, для этого необходима совместная работа гражданского общества и институтов власти.

"Поправки в Конституцию не станут панацеей, скорее, они могут стать драйвером для общественно-политических дискуссий и разработки стратегий в области сохранения исторической памяти. То есть это [поправки] необходимое условие, в рамках которого мы понимаем, что государство имеет определенную национальную политику", - уточнил ученый.

Фундамент для работы

"Те поправки, которые поддерживает большинство населения, являются фундаментом большой работы, которую нам предстоит сделать для того, чтобы историческая память и ее защита работала на идеологию нашего общества", - отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По мнению заместителя заведующего кафедрой истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Бубнова, с "памятью о Великой Отечественной войне нужно работать, ее нужно строить под современное общество и под вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это совершенно очевидно". В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что поправка в Конституцию - "это условие, позволяющее создать схему, внутри которой в том числе в плане преподавания дискуссия (по поводу исторических событий - прим. ТАСС) возможна только профессиональная".

О поправках

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к Конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.