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Пандемия коронавируса нового типа

Соцвыплаты по безработице из-за коронавируса получили 1 тыс. жителей Псковской области

Объем выплат составляет 5 тыс. рублей

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей получили более 1 тыс. жителей Псковской области, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила член Совета Федерации от региона Елена Бибикова в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной региональным мерам поддержки населения в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

"Введена региональная материальная выплата для безработных, которые получают пособие в размере 1,5 тыс. рублей. То есть те, которые уволены до 1 марта текущего года, им выплачивается по 5 тыс. рублей в течение апреля, мая, июня. Больше 1 тыс. человек уже эти выплаты получили", - сказала сенатор.

Она также уточнила, что в регионе начались выплаты безработным, имеющим детей. "Уже начаты выплаты повышенных размеров для тех безработных, которые уволены после 1 марта и которые имеют детей, где сумма выплат на каждого ребенка увеличивается на 3 тыс. рублей. Все выплаты носят заявительный порядок. Как правило, все заявления направляются в электронном виде. В случаях, когда это невозможно, по предварительной записи осуществляется прием, а в сельской местности большую работу проводят социальные службы, которые проводят выездные приемы, чтобы принять документы", - пояснила Бибикова.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в регионе зафиксировано 270 случаев заражения и восемь летальных исходов. Выздоровел 41 пациент. 

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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