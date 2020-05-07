{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кузнецова предлагает разработать спецпрограмму по организации летнего досуга детей

Детский омбудсмен предлагает разработать программу с учетом возраста и интересов детей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в координационный совет при кабмине, в котором предлагает разработать специальную программу по организации досуга несовершеннолетних в летний период в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте уполномоченного.

Детский омбудсмен считает, что в связи с принятием мер по предотвращению распространения коронавируса и досрочным завершением учебного года в ряде регионов дети "оказались в ограниченных пределами квартиры или дома условиях жизнедеятельности, в результате - реализация их прав на отдых и оздоровление под угрозой".

"Анна Кузнецова обратилась в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ с предложением разработать и принять специальную программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период", - говорится в сообщении.

В частности, Кузнецова предлагает разработать такую программу с учетом возраста и интересов детей, с привлечением ресурсов дополнительного образования, социальной сферы, культуры, спорта, туризма и иных доступных механизмов.

Также отмечается, что с января во всех регионах созданы межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которых в том числе вошли уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ. "В своем обращении в адрес координационного совета при правительстве РФ Анна Кузнецова также подчеркнула, что считает важным в рамках оценки эффективности проводимой в регионе летней кампании учитывать показатели охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и их занятости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России прорабатывает вопрос по организации работы летних лагерей при школах в 2020 году, окончательное решение по ним будет принято после майских праздников.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС