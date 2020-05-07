Кузнецова предлагает разработать спецпрограмму по организации летнего досуга детей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в координационный совет при кабмине, в котором предлагает разработать специальную программу по организации досуга несовершеннолетних в летний период в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте уполномоченного.

Детский омбудсмен считает, что в связи с принятием мер по предотвращению распространения коронавируса и досрочным завершением учебного года в ряде регионов дети "оказались в ограниченных пределами квартиры или дома условиях жизнедеятельности, в результате - реализация их прав на отдых и оздоровление под угрозой".

"Анна Кузнецова обратилась в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ с предложением разработать и принять специальную программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период", - говорится в сообщении.

В частности, Кузнецова предлагает разработать такую программу с учетом возраста и интересов детей, с привлечением ресурсов дополнительного образования, социальной сферы, культуры, спорта, туризма и иных доступных механизмов.

Также отмечается, что с января во всех регионах созданы межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которых в том числе вошли уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ. "В своем обращении в адрес координационного совета при правительстве РФ Анна Кузнецова также подчеркнула, что считает важным в рамках оценки эффективности проводимой в регионе летней кампании учитывать показатели охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и их занятости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России прорабатывает вопрос по организации работы летних лагерей при школах в 2020 году, окончательное решение по ним будет принято после майских праздников.