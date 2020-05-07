Эксперт допустил, что любая респираторная инфекция может оказаться новым коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Любая инфекция органов дыхания с высокой степенью вероятности может при диагностике оказаться коронавирусом нового типа, так как заболеваемость сезонными респираторными вирусами пошла на спад, рассказал замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Сегодня очень важно помнить, что любая респираторная инфекция - это с высокой вероятностью именно инфекция, связанная с вирусом SARS-CoV-2, потому что сейчас другие респираторные вирусы сезонные, <...> заболеваемость этими [сезонными] инфекциями находится на спаде", - сказал он, добавив, что при любой респираторной инфекции необходимо обратиться к врачу, чтобы не допустить прогрессирования заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.