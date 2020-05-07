{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Видеопроекцию на Мамаевом кургане 9 мая будут транслировать онлайн на местном телеканале

Зрители увидят кадры военной хроники, исторические фотографии и виды современного Волгограда, которые будут транслироваться на монумент "Родина-мать зовет"

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Патриотическая акция "Свет Великой Победы" с применением лазерных эффектов впервые за пять лет пройдет в День Победы на Мамаевом кургане в Волгограде без зрителей из-за режима самоизоляции. Однако у любого жителя будет возможность наблюдать за этим масштабным зрелищем через прямую трансляцию на телеканале "Волгоград 24", сообщила в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Зрелищную видеопроекцию "Свет Великой Победы" на главной высоте России покажут в прямом эфире телеканала "Волгоград 24" 9 мая в 21:30 (22:30 мск). Телезрители увидят кадры военной хроники, исторические фотографии, героические подвиги солдат Красной армии, а также виды современного Волгограда, которые будут транслироваться на монумент "Родина-мать зовет" и подпорную стенку Мамаева кургана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комитете культуры Волгоградской области уточнили, что в этом году для инсталляции применят новые технические решения. "На подпорную стену установят лазерные конструкции, создающие дополнительные поверхности для показа. Кроме того, для улучшения качества воспроизведения видеоряда увеличены мощности проекционного оборудования - у подножия главной скульптуры историко-мемориального комплекса разместят 1 тыс. диодных панелей. Телевизионная версия будет транслироваться с эффектом "дополненной реальности".

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев ранее сообщал ТАСС некоторые подробности лазерного шоу. В частности, он отмечал, что в день 75-летия Победы "Родина-мать" вновь пойдет в атаку на фашистские танки, в нее будут "стрелять", ее будут "бомбить", но она выстоит, даст решительный отпор врагу и победит. Проекторы как будто оденут ее сначала в красный цвет - цвет Великой Победы, затем в золотой - цвет Золотой Звезды Героя, и в финале - в цвета российского флага как символа верности традициям и памяти подвига отцов и дедов, многие из которых отдали свои жизни за свободу и независимость своей Родины.

В администрации региона ТАСС отметили, что 9 мая, как и в другие дни, несмотря на режим самоизоляции, жителям не запрещено ездить на своих личных автомобилях. "Поэтому в День Победы каждый может проехать за рулем по центральным улица Волгограда и вокруг Мамаева кургана", - сказал представитель обладминистрации.

Президентом РФ принято решение о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Волгоградской области мероприятия состоятся в дистанционном формате: главная цель - отдать дань памяти героям Отечества, обеспечив максимальную безопасность жителей.

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС