Видеопроекцию на Мамаевом кургане 9 мая будут транслировать онлайн на местном телеканале

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Патриотическая акция "Свет Великой Победы" с применением лазерных эффектов впервые за пять лет пройдет в День Победы на Мамаевом кургане в Волгограде без зрителей из-за режима самоизоляции. Однако у любого жителя будет возможность наблюдать за этим масштабным зрелищем через прямую трансляцию на телеканале "Волгоград 24", сообщила в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Зрелищную видеопроекцию "Свет Великой Победы" на главной высоте России покажут в прямом эфире телеканала "Волгоград 24" 9 мая в 21:30 (22:30 мск). Телезрители увидят кадры военной хроники, исторические фотографии, героические подвиги солдат Красной армии, а также виды современного Волгограда, которые будут транслироваться на монумент "Родина-мать зовет" и подпорную стенку Мамаева кургана", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комитете культуры Волгоградской области уточнили, что в этом году для инсталляции применят новые технические решения. "На подпорную стену установят лазерные конструкции, создающие дополнительные поверхности для показа. Кроме того, для улучшения качества воспроизведения видеоряда увеличены мощности проекционного оборудования - у подножия главной скульптуры историко-мемориального комплекса разместят 1 тыс. диодных панелей. Телевизионная версия будет транслироваться с эффектом "дополненной реальности".

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев ранее сообщал ТАСС некоторые подробности лазерного шоу. В частности, он отмечал, что в день 75-летия Победы "Родина-мать" вновь пойдет в атаку на фашистские танки, в нее будут "стрелять", ее будут "бомбить", но она выстоит, даст решительный отпор врагу и победит. Проекторы как будто оденут ее сначала в красный цвет - цвет Великой Победы, затем в золотой - цвет Золотой Звезды Героя, и в финале - в цвета российского флага как символа верности традициям и памяти подвига отцов и дедов, многие из которых отдали свои жизни за свободу и независимость своей Родины.

В администрации региона ТАСС отметили, что 9 мая, как и в другие дни, несмотря на режим самоизоляции, жителям не запрещено ездить на своих личных автомобилях. "Поэтому в День Победы каждый может проехать за рулем по центральным улица Волгограда и вокруг Мамаева кургана", - сказал представитель обладминистрации.

Президентом РФ принято решение о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Волгоградской области мероприятия состоятся в дистанционном формате: главная цель - отдать дань памяти героям Отечества, обеспечив максимальную безопасность жителей.