Посольство РФ на Кипре 8 мая выдаст застрявшим на острове россиянам продуктовые наборы

НИКОСИЯ, 7 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Никосии 8 мая организует для россиян, которые пока не смогли вылететь с острова на родину из-за приостановки регулярного авиасообщения, выдачу продовольственной помощи в виде праздничных продуктовых наборов ко Дню Победы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипломатического представительства в Facebook.

"Выдача подарков будет проходить 8 мая с 12:00 до 15:00 в порядке живой очереди, без предварительных списков, при наличии паспорта", - сообщает посольство.

Местами выдачи праздничных наборов станут Российский центр науки и культуры в Никосии, Российский визовый центр в Ларнаке, а также почетные консульства РФ в Лимасоле и Пафосе.

"Обращаем ваше внимание на то, что данные наборы предназначены в первую очередь для российских граждан, находящихся в стесненных материальных условиях. Количество наборов ограничено. В этой связи просим вас проявить понимание и дать возможность получить наборы действительно нуждающимся в них людям", - говорится в сообщении посольства.

Данная акция организована при содействии почетного консула РФ в городах Пафос и Лимасол Георгиоса Продрому, представительства Россотрудничества на Кипре, координационного совета российских соотечественников и ассоциации российских бизнесменов на Кипре.

Последний вывозной рейс "Аэрофлота" в международный аэропорт города Ларнака состоялся 10 апреля. Тогда самолет забрал с острова 169 пассажиров и доставил их в Санкт-Петербург и Москву. Однако, по информации посольства РФ, на Кипре в связи с ограничением авиасообщения из-за пандемии коронавируса все еще остаются порядка полутысячи россиян, желающих вернуться на родину.