Эксперт связал рост числа заболевших коронавирусом в России с масштабным тестированием

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Увеличение количества новых заболевших коронавирусом, которое фиксируется в России на протяжении нескольких дней, связно с масштабным тестированием граждан, а также несоблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев порталу стопкоронавирус.рф .

"Серьезное количество новых зарегистрированных случаев в последние дни связано с большим объемом тестирования, но в известной мере и с не всегда строгим соблюдением гражданами самоизоляции", - сказал он.

Эксперт считает, что в ближайшие 10-14 дней также может возрасти количество умерших от вируса людей, однако оно не будет сильно превышать ежедневные показатели. "Низкая смертность потому, что она касается лишь 5-15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счет активного массового тестирования населения в большем количестве в сравнении с другими странами и выявления главным образом бессимптомных носителей относительное число умерших меньше, чем в других странах. Одновременно нельзя исключить и такие факторы, как ранняя диагностика, своевременное обращение больных за медицинской помощью и качественная работа реанимационной службы", - добавил Малеев.