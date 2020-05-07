{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт связал рост числа заболевших коронавирусом в России с масштабным тестированием

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев также считает, что в ближайшие 10-14 дней может возрасти число умерших от вируса людей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Увеличение количества новых заболевших коронавирусом, которое фиксируется в России на протяжении нескольких дней, связно с масштабным тестированием граждан, а также несоблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев порталу стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Серьезное количество новых зарегистрированных случаев в последние дни связано с большим объемом тестирования, но в известной мере и с не всегда строгим соблюдением гражданами самоизоляции", - сказал он.

Эксперт считает, что в ближайшие 10-14 дней также может возрасти количество умерших от вируса людей, однако оно не будет сильно превышать ежедневные показатели. "Низкая смертность потому, что она касается лишь 5-15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счет активного массового тестирования населения в большем количестве в сравнении с другими странами и выявления главным образом бессимптомных носителей относительное число умерших меньше, чем в других странах. Одновременно нельзя исключить и такие факторы, как ранняя диагностика, своевременное обращение больных за медицинской помощью и качественная работа реанимационной службы", - добавил Малеев.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы с 12 мая начинают первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС