Российский Красный Крест за год получил 21 тыс. запросов о судьбах граждан СССР в войну

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Центр розыска и информации Российского Красного Креста в 2019 году в общей сложности получил более 20 тыс. запросов, связанных с установлением судеб советских граждан, погибших, пропавших без вести или угнанных в плен в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг на онлайн пресс-конференции в ТАСС сообщила директор центра Иоланта Михайлова.

"В 2019 году нами было обработано 21 тыс. обращений, документы входящие и исходящие, так обычно считают. И только по Второй мировой войне: по установлению сохранности могил советских воинов было заведено 456 дел; по установлению судеб воинов, пропавших без вести, - 963 дела, по подтверждению факта пребывания на принудительны работах - 192 дела, получено запросов по эвакуации около 4 тыс.", - сказала она.

По словам Михайловой, не все дела в рамках поступивших запросов удается завершить. "Законченных дел по установлению сохранности могил 347, 257 из них положительные. По установлению судеб воинов, пропавших без вести, 716 дел, и, к сожалению, только пять дел завершились положительным результатом; по подтверждению факта пребывания на принудительных работах - 179 дел, 44 из них завершено положительно", - отметила директор центра.

Она подчеркнула, что граждане, получившие положительный ответ, имеют право на льготы. "По положительным справкам, выданным центром розыска, граждане получают разного рода льготы и компенсации. По справкам, подтверждающим сохранность могил советских воинов за рубежом большинство стран выдает бесплатные визы для посещения родственниками мест захоронений", - добавила Михайлова.

Работа в архивах

Помощь гражданам в установлении судеб пропавших родственников оказывает и Государственный архив РФ. Как сообщила директор архива Лариса Роговая, при этой работе используются уникальные фонды и документы.

"Основная коллекция - это фонды чрезвычайной и государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Она было создана в ноябре 1942 года и на нее была возложена задача сбора данных и материалов о злодеяниях, с этой целью создавались региональные отделения на освобождаемых территориях. Всего было собрано более 10 млн свидетельств. <...> Это основная наша коллекция, по которой мы отвечаем всем обратившимся к нам гражданам. Все документы описаны и представлены на нашем сайте в электронном формате", - сказала она.

Еще один источник информации - боевые награды, найденные поисковиками на местах сражений. "Государственный архив РФ получил в 2006 году из управления президента по государственным наградам картотеку по наградам Президиума Верховного совета СССР. В ней на сегодняшний день более 13 млн карточек. <...> Картотека сделана по алфавиту, поэтому есть некоторые сложности, когда мы исполняем запросы поисковых групп по найденным орденам на местах раскопок. По номеру награды бывает сложно установить героя, не всегда это удается, потому что учет наград по номерам одно время велся, но затем был прекращен, остался учет по фамилиям. У нас наработаны свои механизмы, и в основной массе по номеру удается установить имя героя", - отметила Роговая.

Она подчеркнула, что ежегодно в Госархив поступает 4-5 тыс. соответствующих запросов, и выразила надежду, что "к следующему юбилею мы придем к ситуации, когда не будет неизвестных имен наших героев, будут определены и места их гибели".