В Великобритании объявили фотоконкурс о жизни в период пандемии

ТАСС, 7 мая. Национальная портретная галерея и герцогиня Кембриджская Кейт объявили о проведении в Британии фотоконкурса на тему жизни в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кенсингтонского дворца.

"Герцогиня [Кембриджская] и Национальная портретная галерея приглашают британцев присылать фотопортреты с пометкой HoldStill2020 ("Замрите 2020" - прим. ТАСС), которые вы сделали в это необычное время", - говорится в сообщении, размещенном на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Отмечается, что тремя главными темами конкурса станут "помощники и герои", "ваши новые реалии" и "добрые дела".

Для участия допускаются люди любого возраста, которые сделали фотографии, отразившие "дух, настроение, надежды, страхи и чувства Соединенного Королевства" в период пандемии.

По итогам конкурса будут отобраны 100 лучших фотографий, которые станут экспонатами онлайн-выставки в августе.

По информации британского Минздрава, на 6 мая количество летальных исходов в Великобритании превысило 30 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило более 200 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом.