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"Символ самоизоляции" установили на северо-востоке Петербурга

Артобъект находится недалеко от Академии ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты комитета по благоустройству Санкт-Петербурга установили металлическую конструкцию, которую горожане прозвали в социальных сетях "Символом самоизоляции", в Калининском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Академии футбольного клуба "Зенит". Артобъект неизвестного авторства перенесли с территории Пискаревского парка, где он появился во вторник.

"Металлическая конструкция, которую жители Петербурга уже прозвали "Символом самоизоляции", нашла свое место поближе к людям. Сегодня артобъект был установлен на улице Верности недалеко от Академии ФК "Зенит", - говорится в сообщении.

Во вторник, 5 мая, у входа в Пискаревский парк с Амурской улицы появилась конструкция в виде куба, в котором заточен человек с котом.

Профильный комитет, в ведении которого находится Пискаревский парк, накануне распространил сообщение, обращенное к анонимному автору конструкции, с просьбой забрать ее, так как объект был установлен на территории зеленых насаждений общего пользования в Пискаревском парке незаконно. Однако, как отмечают в пресс-службе, автор не откликнулся на призыв. В комитете решили демонтировать артобъект и передать его администрации Калининского района, для поиска более подходящего места размещения.

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