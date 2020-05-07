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Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновские власти сняли карантин по коронавирусу в поселке Карсун и селе Языково

Он был введен с 18 апреля

УЛЬЯНОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Карантин по коронавирусу в поселке Карсун и селе Языково Ульяновской области с общей численностью населения порядка 10,9 тыс. человек, введенный с 18 апреля, снят в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"С сегодняшнего дня снят карантин в поселке Карсун и селе Языково. Ограничения на въезд и выезд в населенные пункты отменены", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям региона заявил, что, по последним данным, в Карсунском районе 199 человек заражены коронавирусом. При этом, по его словам, с каждым днем число новых случаев в районе становится меньше, а 6 мая не прибавилось ни одного человека.

"Эти населенные пункты остаются на особом контроле. В районе уже вышли на работу 120 медицинских работников, которые вылечились или у которых кончился срок самоизоляции. В Карсунской больнице продолжают работать два врача из Ульяновска, а также бригада скорой помощи", - заявил Морозов в своем видеообращении.

В четверг также завершен обсервационный режим и в Старокулаткинской районной больнице. Заключительная дезинфекция стационара была проведена 6 мая, с 7 мая больница начала работу в штатном режиме.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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