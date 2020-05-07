Почти 700 автомобилистов за две недели отказались от поездок на Кубань из-за обсервации

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Около 700 автовладельцев за последние две недели отказались от въезда в Краснодарский край после вручения уведомлений об обязательной изоляции прибывающих граждан, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"В условиях пандемии всем въезжающим на машинах в край жителям Кубани вручается уведомление об обязательной самоизоляции по месту регистрации. Граждане, не имеющие прописки в крае или Адыгее, по прибытии из другого региона или страны отправляются в обсерватор на 14 дней. С 18 апреля в обсервацию направлено 82 таких человека, 685 автовладельцев отказались от въезда в край", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последнюю неделю число прибывших в край авиарейсами снизилось на 59%, вылетевших - на 70%. Все прилетающие на Кубань вывозными авиарейсами помещаются в обсерваторы.

Также сообщается, что в регионе продолжает действовать контроль за людьми, имеющими постановления Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции. За истекшие сутки за ее нарушение составлены административные материалы в отношении 45 таких граждан. На улицах населенных пунктов продолжают патрулирование 1,3 тыс. мобильных отрядов самоконтроля.

"В Краснодаре на 18 дополнительных маршрутов вышли сотрудники органов исполнительной власти. На въездах в краевой центр совместно с нарядами ГИБДД действуют 6 санитарных постов, которые помогают проверять спецпропуска на подлинность и составлять административные материалы", - дополнили в пресс-службе, уточнив, что с начала этой работы было проверено порядка 15 тыс. человек, выдано 635 уведомлений и составлено 58 административных материалов.

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии зафиксированы 1633 случая, 523 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 21 пациент умер.