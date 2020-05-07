Обелиск Славы на горе Митридат в Керчи отремонтировали к 75-летию Победы

"Выполнен священный долг перед защитниками Родины. К 75-летию Великой Победы восстановлен символ города-героя Керчи - Обелиск Славы на горе Митридат. В ходе восстановительных работ удалось вернусь обелиску первоначальный облик, а именно - воспроизвести надпись: "Бессмертным героям - Советская Родина", - написал Бороздин на своей странице в Facebook.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Один из символов города-героя Керчи - обелиск Славы отремонтировали к 75-й годовщине Победы. Приведены в порядок мемориальная доска героев Советского союза, восстановлены надписи и три пушки, сообщил в четверг глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В частности, компания-подрядчик в полном объеме завершила реставрационные работы стелы обелиска, укреплению основания памятника, облицовке его подпорных стен, также произведена замена тротуарного мощения. Энергетиками проложены линии электропередач, выполнена установка опор освещения вдоль дороги, ведущей на гору Митридат, а также работы по архитектурной подсветке самой стелы обелиска Славы и территории всего мемориального комплекса, завершен ремонт фасадной части Вечного огня.

Реставрационные работы затронули и мемориальную доску с именами героев Советского союза, отмеченных в сражениях за город Керчь. На ней заменили облицовочный камень и установили бронзовую копию Ордена Великой Отечественной войны. Вернули на место после реставрации и три 76-миллиметровые пушки, которые были установлены в 1944 году.

Фронтовые бригады

В пресс-службе администрации Керчи сообщили, что праздничные мероприятия в городе-герое стартуют 8 мая. "В связи с действующим режимом повышенной готовности ветеранов будут поздравлять на площадках у домов, где они проживают. Силами художественной самодеятельности сформированы "фронтовые концертные бригады", которые исполнят и "День Победы", и песни фронтовых лет", - сообщили в пресс-службе.

Также, в ограниченном режиме состоятся церемонии возложения цветов к обелиску Славы и другим памятным местам, связанных с Великой Отечественной войной. 9 мая в городе пройдет воздушный парад. Все мероприятия будут транслироваться по телевидению и в соцсетях.

Керчь была освобождена 11 апреля 1944 года силами Отдельной Приморской армии. Город сильно пострадал за годы войны, несколько раз переходил из рук в руки, дважды освобождался войсками Красной армии. Здания были разрушены, город недосчитался многих своих жителей. 14 тысяч человек угнали в Германию, более 14 тысяч - расстреляли. По архивным данным, встречать своих освободителей 11 апреля 1944 года вышло всего около трех десятков местных жителей.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.