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75-летие Победы

Патриотические инсталляции ко Дню Победы появились на нескольких станциях МЦК и МЦД

На МЦК "Лужники" установили фрагмент землянки партизанского отряда, у входа на станцию МЦД "Новохохловская" - макет танка с бойцами

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Железнодорожники Московской дирекции пассажирских обустройств разместили на двух станциях МЦК и восьми станциях МЦД инсталляции, посвященные Дню Победы, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Патриотические инсталляции и макеты ко Дню Победы появились на двух станциях МЦК и восьми станциях МЦД. Так, на МЦК "Лужники" установлен фрагмент землянки партизанского отряда. Здесь создана особая атмосфера с помощью фотографий, знамени отряда, вещей и предметов военного времени. На станции "Кутузовская" размещен фрагмент городской квартиры времен войны. У входа на станцию МЦД "Новохохловская" установлен макет танка с бойцами, посвященный танковому сражению под Прохоровкой. На "Волоколамской" на панно изображены могучие фигуры воинов мемориала героям-панфиловцам в Дубосеково, которые и сегодня несут свою ратную вахту", - говорится в сообщении.

На станции с символичным названием "Победа" будущего МЦД-4 на стеклянном фасаде вестибюля размещен баннер "С Днем Победы!". Инсталляции на станциях будут представлены для пассажиров до конца мая. В дальнейшем некоторые из них будут перенесены на станцию "Победа", где разместятся на постоянной основе в одном из залов.

Теги
Россия75-летие Победы
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