В Татарстане восстановили пострадавший в результате поджога деревянный храм

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Храм Казанской иконы Божией Матери в городе Зеленодольск в Татарстане удалось восстановить после поджога, произошедшего в ноябре 2019 года. Об этом в четверг сообщили на сайте Зеленодольского муниципального района.

"После происшествия прихожане при поддержке городской администрации начали восстанавливать храм <…> Ремонт здания длился всего два с половиной месяца, и сегодня оно полностью готово к освящению. После улучшения эпидемиологической ситуации в республике и снятия ограничений храм будет открыт для прихожан", - говорится в сообщении.

Строители восстановили кровлю, отремонтировали пол и электропроводку, смонтировали новую систему отопления, утеплили стены, установили противопожарную сигнализацию и камеры наружного наблюдения. В здании появилась новая система вентиляции и кондиционирования, удалось приобрести кованое паникадило, ограждение солеи, буковые киоты для икон, установить новые иконостас, жертвенник и престол.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, 13 ноября 2019 года в отдел МВД по Зеленодольскому муниципальному району поступило сообщение о пожаре в храме. Полицейским удалось установить личность и задержать предполагаемую поджигательницу. Ею оказалась жительница Зеленодольска, с 2010 года состоящая на психиатрическом учете.