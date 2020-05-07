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75-летие Победы

МИД РФ подготовил альбом, посвященный вкладу советской дипломатии в разгром фашизма

Он получил название "На дипломатических фронтах. 1941-1945"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подготовило памятный альбом, посвященный вкладу советской дипломатии в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Альбом получил название "На дипломатических фронтах. 1941-1945". В него вошли уникальные, наиболее значимые документы архива министерства по данной тематике.

В дипведомстве пояснили, что в этот альбом входят копии договоров и соглашений, шифротелеграмм, служебных записок, донесений, приказов по Народному комиссариату иностранных дел и другие материалы, которые помогают воссоздать картину той важной работы, которую вели советские дипломаты во время войны.

"В издании отражены наиболее яркие, узловые события Великой Отечественной войны: обращение заместителя председателя правительства и главы НКИД Вячеслава Молотова к гражданам СССР 22 июня 1941 года, усилия Советского Союза по формированию антигитлеровской коалиции и открытию Второго фронта, этапы создания ООН, подписание Акта о военной капитуляции Германии", - рассказали в министерстве.

В обращении к читателям министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул решающий вклад Советского Союза в уничтожение гитлеровской военной машины, что имело фундаментальное значение для судеб мира. "Свою роль в достижении Победы сыграли и отечественные дипломаты, с честью выполнившие свой патриотический и профессиональный долг перед Родиной", - отметил Лавров.

Теги
Россия75-летие Победы
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