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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти выплатят по 50 тыс. рублей врачам, заразившимся коронавирусом

Ранее власти региона сообщили, что, в частности, будут выплачивать врачам премии в 15 тыс. рублей за каждого успешно вылеченного пациента

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области выплатят по 50 тыс. рублей из регионального бюджета врачам, которые заразились коронавирусом во время работы в медучреждениях. Об этом в четверг сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с работниками районных больниц.

В Псковской области укомплектованность основными медицинскими кадрами составляет 43%, а средняя зарплата врачей является самой низкой на Северо-Западе и одной из самых низких по стране. Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся порядка 1,7 тыс. врачей и более 5,2 тыс. медработников, включая фельдшеров.

"Президент РФ подписал указ о предоставлении врачам, среднему, младшему медицинскому персоналу существенных страховых гарантий в период противодействия угрозе пандемии. Я со своей стороны обещал, что при необходимости мы этот список дополним региональными мерами поддержки. Указ президента действует с 6 мая, но первые случаи заболевания у нас фиксируются 15 марта, поэтому мы предполагаем, чтобы те медицинские работники, которые заболели в период с 15 марта по 6 мая, все без исключения получили единовременную денежную выплату из регионального бюджета в размере 50 тыс. рублей", - сказал Ведерников.

В конце марта власти Псковской области объявили, что будут выплачивать врачам премии в 15 тыс. рублей за каждого успешно вылеченного пациента. Кроме того, за круглосуточную работу по борьбе с коронавирусом врачи будут получать ежемесячно 50 тыс. рублей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в регионе зафиксировано 270 случаев заражения и восемь летальных исходов. Выздоровел 41 пациент. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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